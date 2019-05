Nach Bränden: Brandenburg nutzt Wiederaufforstung zum Umbau

Früher wurden in Brandenburg aus wirtschaftlichen Gründen fast ausschließlich Kiefern angebaut. Doch die erwiesen sich als anfällig für Schädlinge und Brände.

Potsdam (dpa/bb) - Nach den verheerenden Waldbränden insbesondere des vergangenen Jahres nutzt Brandenburg die Wiederaufforstung für eine gesunde Mischung aus Nadel- und Laubbäumen. Um den Anteil der Nadelbäume zu verringern, werde ihr Anbau grundsätzlich nicht mehr aus öffentlichen Mitteln gefördert, teilte das Agrarministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. Einzige Ausnahme gelte für die heimische Kiefer, sollte ihre Anpflanzung wegen der Verhältnisse in dem jeweiligen Waldbereich zwingend erforderlich sein.

Wie es vom Agrarministerium weiter heißt, pflanzt die Brandenburger Forstverwaltung derzeit 30 Baumarten an, die in den Empfehlungen für sogenanntes forstwirtschaftliches Vermehrungsgut enthalten sind. Dazu gehörten jene Baumarten, die im bundesweit geltenden Forstvermehrungsgutgesetz und in der Liste der in Brandenburg heimischen Gehölzarten genannt sind. Welche Baumarten etwa von privaten Waldbesitzern angepflanzt würden, sei der Landesregierung nicht bekannt.