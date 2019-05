«Brandgefährlich»: Nur Sieg in Braunschweig rettet Energie

Der Abstiegskampf geht für Energie Cottbus bis zum letzten Spieltag. Nach einem hart erkämpften 2:1 gegen Aalen können es die Lausitzer mit einem Sieg in Braunschweig aus eigener Kraft schaffen. Sonst müssen sie auf Hilfe anderer Club hoffen. Eine brisante Situation.

Cottbus (dpa/bb) - Für Claus-Dieter Wollitz war es ein Erfolg «der Mentalität und des Willens», doch der Klassenverbleib ist dem FC Energie weiter nicht sicher. «Wir haben es selbst in der Hand, aber die Situation ist brandgefährlich», betonte der Cottbuser Chefcoach. Der 2:1 (1:1)-Erfolg über den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten VfR Aalen gibt zumindest frisches Selbstbewusstsein für das Saisonfinale der 3. Liga. «Jetzt sind wir bereit für das Spiel in Braunschweig und für den letzten Schritt zum Klassenerhalt», sagte Trainer Wollitz.

Die Konstellation ab Tabellenende ist kompliziert und birgt viel Sprengstoff. Der derzeitige Platz 15, der am Ende die Rettung bringen würde, ist für Energie keine Sicherheit. Mit Siegen am 38. Spieltag können Großaspach (42) bei Fortuna Köln (schon abgestiegen) und Jena (43) gegen 1860 München (bereits gerettet) noch an den Lausitzern vorbeiziehen.