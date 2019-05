Woidke: Ländliche Regionen brauchen weiter EU-Mittel

Brandenburgs Landwirte sind nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) weiter dringend auf finanzielle Mittel durch die EU angewiesen. Das Land dürfe bei der neu auszurichtenden Agrarpolitik nicht benachteiligt werden, sagte Woidke am Freitag auf der Landesbauernversammlung in Paaren/Glien (Havelland). Traditionell kommen die Landwirte dann mit Politikern ins Gespräch.

Die Landwirtschaft brauche in schwierigen Situationen wirtschaftliche Stabilität, sagte Woidke. Er erinnerte an die Brandenburger Forderung an den Bund, Möglichkeiten für eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage zu schaffen. An Landwirte, die nach dem trockenen Sommer 2018 Schäden zu beklagen hatten, habe das Land bereits 40 Millionen Euro gezahlt. Weitere 30 Millionen Euro stünden noch bereit.