Weniger EU-Mittel: Brandenburg fordert mehr Geld vom Bund

In der nächsten EU-Finanzperiode nach 2020 sollen die Mitgliedsländer mehr Aufgaben übernehmen, die Mittel für Förderprojekte sollen aber sinken. Brandenburg warnt vor einer zu hohen Belastung.

Das Budget der EU für die Jahre 2021 bis Ende 2027 soll nach dem Vorschlag von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger unter Berücksichtigung der Inflation auf 1279 Milliarden Euro wachsen. Hilfen für Landwirte und strukturschwache Regionen sollten gekürzt werden. Mehr Geld soll hingegen für Verteidigung, Forschung, Jugend und Grenzschutz bereitstehen. Nach den bisherigen Plänen gäbe es unter dem Strich 21 Prozent weniger EU-Gelder für Förderprojekte in Deutschland - etwa zur Unterstützung von Langzeitarbeitslosen oder zur Nutzung von Öko-Energien.

In der laufenden Förderperiode von 2014 bis 2020 bekommt Brandenburg für die regionale Entwicklung (EFRE) 846 Millionen Euro, für den Sozialfonds (ESF) 362 Millionen Euro und zur Entwicklung ländlicher Räume (ELER) 1,05 Milliarden Euro. Das sind insgesamt 2,26 Milliarden Euro. Bisher gilt Ostdeutschland bis auf Berlin und den Raum Leipzig als Übergangsregion, die von der EU gefördert wird. Das soll so bleiben, doch das Budget wird durch den geplanten Austritt Großbritanniens geringer; Förderprioritäten sollen anders gesetzt werden.

EU-Kommissar Oettinger forderte, dass Deutschland mehr Geld für die EU gibt: Statt 1,0 Prozent des Bruttonationaleinkommens sollten es künftig 1,114 Prozent werden. «Wenn die Briten die EU verlassen, verlieren wir einen großen Nettozahler und wir haben neue Aufgaben: Forschung, Grenzkontrollen an den Außengrenzen oder den Aufbau von Europol zu einem europäischen FBI», sagte Oettinger. «Deswegen brauchen wir etwas höhere Einzahlungen von Deutschland - so wie es in der Koalitionsvereinbarung von Union und SPD steht.» Bisher lehnt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das aber ab.