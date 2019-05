Kohleausstieg: Ostdeutsche Ministerpräsidenten fordern Hilfe

Die Regierungschefs von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt werben in Brüssel für mehr Unterstützung beim Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 - auch um Verdruss gegen den Staatenbund in Ostdeutschland zu vermeiden.

Brüssel (dpa) - Die ostdeutschen Braunkohleländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt drängen auf Beistand der EU für den anstehenden Strukturwandel. Die Bundesländer leisteten durch den freiwilligen Ausstieg aus der Kohleverstromung einen wichtigen Beitrag für Deutschland und Europa, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag bei einer Pressekonferenz in Brüssel.

Der Kohleausstieg ist schrittweise bis 2038 geplant. Der Bund will das mit 40 Milliarden Euro unterstützen. Es sei wichtig, jetzt Signale für die Menschen in den betroffenen Gebieten zu setzen, sagte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) in der belgischen Hauptstadt - auch um Abneigung gegen die Europäische Union zu verhindern.

Der Großteil der Menschen stehe noch mehrheitlich zur EU, so der CDU-Politiker. Aber es sei keine Selbstverständlichkeit, von ihnen zu erwarten, dass alles kommentarlos mitgetragen werde, so Haseloff. «Es darf uns nicht passieren, dass die Wertschöpfung verloren geht.» Bei der Planung des Kohleausstiegs müsse auch an die Folgegenerationen gedacht werden, so Haseloff.