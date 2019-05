Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Drei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen

Drei mit Haftbefehl gesuchte Männer hat die Bundespolizei in Frankfurt (Oder) festgenommen. Zwei der Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Streife hatte am Dienstag einen Fußgänger überprüft und festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin im März 2019 wegen Betruges einen Haftbefehl gegen den 37-jährigen Deutschen erlassen hatte.

© dpa

Das Amtsgericht Berlin Tiergarten hatte den Gesuchten bereits im Mai 2018 zu 2400 Euro Geldstrafe oder 160 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Die Polizisten brachten den Festgenommenen zur Verbüßung seiner Restersatzfreiheitsstrafe in ein Brandenburger Gefängnis.

Den zweiten Haftbefehl vollstreckten Beamte am Mittwoch auf dem Rastplatz Kersdorfer See an der A12. Dort kontrollierten sie einen 25-jährigen Mitreisenden eines Autos. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera von Oktober 2018 gegen den Mann vorlag. Das Amtsgericht Pößneck hatte den gebürtigen Polen im April 2018 wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu 300 Euro Geldstrafe oder 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Der Verurteilte konnte die geforderte Geldstrafe an Ort und Stelle begleichen.

Am Mittwochabend schließlich wurde ein 41-Jähriger in einem Reisebus verhaftet. Die Heilbronner Staatsanwaltschaft suchte seit Juli 2010 nach dem Mann. Wegen Vergewaltigung hatte das Landgericht Heilbronn den gebürtigen Polen im Januar 2009 zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Davon hatte der Mann noch 699 Tage zu verbüßen. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.