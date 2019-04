Dach von leerem Industriegebäude eingestürzt

In Luckenwalde stürzt das Dach eines Gebäudes ein. Rettungskräfte suchen stundenlang die Industrieruine ab. Nach Mitternacht gibt es die Entwarnung: Niemand ist verschüttet.

Luckenwalde (dpa/bb) - Nach dem Einsturz eines Gebäudedaches auf einer Industriebrache in Luckenwalde haben Einsatzkräfte stundenlang nach möglichen Verschütteten gesucht. Polizei und Feuerwehr fanden in der Ruine aber niemanden. Zuerst hatte es geheißen, Anwohner hätten kurz vor dem Dacheinsturz am Montagabend noch Kinderstimmen gehört.