Kandidaten für EKM-Spitze stellen sich vor

Die Kandidaten für die Nachfolge der Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) stellen sich am heutigen Samstag der Öffentlichkeit vor. Friedrich Kramer aus Wittenberg, Karsten Müller aus Halle und Ulrike Weyer aus Plauen halten in der Marktkirche in Halle zunächst einen kurzen Vortrag. Im Anschluss antworten sie auf zuvor gesammelte Fragen aus dem Publikum, wie die EKM mitteilte. Landesbischöfin Junkermann wird am 6. Juli nach zehn Jahren Amtszeit in einem Gottesdienst ebenfalls in Magdeburg verabschiedet. Die offizielle Amtseinführung ihres Nachfolgers soll am 7. September im Magdeburger Dom stattfinden.

