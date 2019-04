Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Verfolgungsjagd durch Fürstenwalde endet mit vier Verletzten

Zwei Männer haben sich in Fürstenwalde im Kreis Oder-Spree eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Aktion endete nach Angaben der Polizei am Samstag mit vier Verletzten, darunter einem Schwerverletzten. Mehrere Beamte hätten bemerkt, dass das spätere Fluchtauto nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen war. Als zwei am Auto stehende Männer die Polizisten bemerkten, seien sie in den Wagen gestiegen und geflüchtet. Die Beamten fanden auch heraus, dass das Auto gestohlene Kennzeichen trug.

© dpa

Die Flucht ging nach Angaben der Polizei quer durch die Stadt und führte zu «mehreren äußerst gefährlichen Situationen». Dabei habe der flüchtende Wagen einem anderen die Vorfahrt genommen und sei mit ihm zusammengestoßen. Fahrer und Beifahrer in dem anderen Wagen wurden leicht verletzt. Die beiden Männer im Fluchtauto konnten laut Polizei nicht mehr zu Fuß weiterziehen - einer verletzte sich schwer, der andere leicht. Die Kripo ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einwirkung von Drogen.