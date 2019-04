Trocken und sonnig: Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt

Elf Mal musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Großbränden in Brandenburgs Wäldern ausrücken. Mehr als 1600 Hektar wurden durch Feuer zerstört. Nun hat die Saison wieder begonnen.

Potsdam (dpa/bb) - Durch das trockene und sonnige Frühlingswetter steigt die Waldbrandgefahr in Brandenburg. Bereits acht Mal habe es seit Jahresbeginn gebrannt, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes. Beim bisher größten Feuer am 4. und 5. April bei Calau (Oberspreewald-Lausitz) waren demnach rund vier Hektar Waldfläche betroffen. Weitere Brände seien nicht ausgeschlossen: «Wir hatten im ganzen April bisher viel zu wenig Niederschlag.» Derzeit herrsche eine «mittlere» Gefahrenstufe (3 von 5).

Durchschnittlich gebe es in Brandenburg je nach Wetterlage rund 300 Waldbrände jährlich. Die Zahl sei wegen des Klimawandels gestiegen: Die Saison beginne früher und daure länger. Außerdem sei Brandenburg besonders gefährdet: «So viele Brände wie wir haben die anderen Bundesländer zusammen nicht», erklärte Engel. Grund dafür sei der hohe Anteil an Kiefern. Laubwälder seien nicht so anfällig für Waldbrände. Auch halte der sandige Boden in Brandenburg kein Wasser. Durch die östlichen Winde verbreiteten sich Brände außerdem schnell.