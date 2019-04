Granate und Munition in Gartenlaube gefunden und gesprengt

In Wittenberge wird zum dritten Mal binnen eines Monats eine Granate entdeckt. Diesmal müssen die Einsatzkräfte in eine Gartenkolonie ausrücken.

Wittenberge (dpa/bb) - In einer Gartenlaube in Wittenberge ist Munition gefunden und gesprengt worden. Für die Entschärfung wurden am Freitagvormittag im Umkreis von 300 Metern Wohnhäuser vorübergehend evakuiert, sagte eine Sprecherin der Polizei. An dem Einsatz in der Gartenkolonie waren ein Entschärfungsteam des Landeskriminalamtes, das Ordnungsamt und die Polizei beteiligt. Gegen 15 Uhr war der Einsatz vorbei.