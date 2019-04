Stärkeres Vorgehen gegen grenzüberschreitende Kriminalität

Die Zeiten, in denen lange deutsch-polnische Rechtshilfeersuchen die Ermittlungen zur grenzüberschreitenden Kriminalität behinderten, sind vorbei. Die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz zeigt Erfolge.

Potsdam (dpa/bb) - Im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität haben Polizei und Justiz in Brandenburg und Polen den Druck erhöht. Wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte, konnten in Brandenburg im vergangenen Jahr 524 neue Ermittlungsverfahren gegen 864 mutmaßliche Täter eröffnet werden. Das waren sechs Prozent mehr als 2017. Die Zahl der grenzüberschreitenden Straftaten in beiden Jahren blieb mit rund 2900 nahezu konstant.