Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Passagiere in Schönefeld können Gepäck an Automaten aufgeben

Passagiere am Flughafen Schönefeld können ihr Gepäck nun auch an Automaten aufgeben. 18 sogenannte Self-Service-Kioske stehen dafür im Terminal B bereit, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Zunächst sind sie für Easyjet-Kunden da. Geplant ist aber, dass auch andere Airlines Automaten aufstellen. Die Betreiber hoffen, dass der Check-in schneller geht, wenn Passagiere ihre Gepäcklabel selbst drucken, ihre Koffer und Taschen selbst wiegen und auf das Förderband stellen. Auch in Tegel will Easyjet solche Automaten aufstellen, zuletzt war das für den Sommer geplant.