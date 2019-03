42-Jähriger wegen Bandendiebstahls vor Gericht

Schwerer Bandendiebstahl wird einem 42 Jahre alten Mann vorgeworfen, der sich seit Montag vor dem Landgericht Gera zu verantworten hat. Gemeinsam mit zwei weiteren Tätern soll er Diebstähle auf Bestellung begangen haben. Der größte Schaden soll dabei bei einem Einbruch in Schmölln angerichtet worden sein, bei dem den Tätern zwei Traktoren im Wert von rund 600 000 Euro in die Hände fielen.

Bei zwei weiteren Einbrüchen in Brandenburg und Sachsen hatten es die Männer auf Teile von Ultraleichtflugzeugen abgesehen. Dabei stahlen sie laut Anklage in Eggersdorf (Brandenburg) unter anderem Motor, Propeller, elektronische Geräte und Bugrad eines Leichtfliegers. Im sächsischen Großenhain drangen sie in eine Flugschule ein und plünderten dort ebenfalls Teile eines Leichtflugzeugs. Der Anwalt des Angeklagten erklärte, sein Mandant bestreite sämtliche Tatvorwürfe. Er kündigte an, der 42-Jährige werde sich zu einem späteren Zeitpunkt auch selbst äußern.