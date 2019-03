Kolkraben bedrohen frisch geborene Lämmer

Attacke mit spitzem Schnabel: Kolkraben bereiten den Schäfern in Sachsen und Brandenburg Sorge. Vor allem im Frühjahr, wenn die Lämmer geboren werden, lauern die Rabenvögel.

Dresden (dpa) - Nicht nur der Wolf bereitet Schäfern in Sachsen Sorgen. Im Frühjahr mehren sich die Angriffe der Kolkraben auf frisch geborene Lämmer. «Die Raben kreisen schon wieder», sagte Schäfer Lothar Lippert aus Striesa (Landkreis Nordsachsen). Von seinen 450 Mutterschafen, die der Schäfer auf den Weiden im Freien hält, haben schon zwei Tiere Lämmer bekommen. «Das ruft die Kolkraben auf den Plan, die gibt es hier massenweise», klagte Lippert. Im vergangenen Frühjahr habe er pro Tag etwa fünf von Raben getötete Lämmer gezählt - damit verlor er ein Drittel der frisch geborenen Jungtiere. Nach der Saison schlug ein Schaden von rund 28 000 Euro zu Buche. «Da bleibe ich drauf sitzen, das ersetzt mir niemand.»

Er habe versucht, die Kolkraben mit den bereits getöteten Jungtieren außerhalb des Pferchs zu locken. «Aber die Raben nehmen sich ständig wieder frische Tiere.» In der Region gebe es auch zwei Wolfsrudel, dagegen habe er einen Herdenschutzhund. Davon ließen sich die schwarzen Rabenvögel aber nicht abschrecken. Lippert fordert daher, dass die Raben abgeschossen oder zumindest mit Schüssen vergrämt werden dürfen. Gespräche mit Naturschützern seien bisher ergebnislos verlaufen. Es gehe darum, die Anzahl der teils massenhaft auftretenden Tiere zu reduzieren. «Die Kolkraben können die Schäfer bankrott machen, unternommen wird nichts.»

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums kommt es vor allem im Frühjahr, wenn die Lämmer geboren werden, zu Angriffen der Rabenvögeln. Zahlen liegen nicht vor. Nach Einschätzung der Behörde sind Kolkraben aber kein flächendeckendes Problem. «Mehr Schäfer wenden sich wegen der Wölfe an uns und fordern Lösungen», so ein Sprecher. Die Rabenvögel stehen unter Naturschutz. Die meisten Schäfer seien in der Ablammzeit bei ihrer Herde und versuchten die aggressiven Rabenvögel etwa durch Hunde zu vertreiben.