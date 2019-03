Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mehr Besucher bei Ostereiermesse in Lübbenau

Vier Wochen vor dem Osterfest haben rund 3000 Besucher auf der Ostereiermesse in Lübbenau die kleinen Kunstwerke bewundert. Im vergangenen Jahr seien es etwa 2000 Besucher gewesen, teilte das Spreewald-Museum am Sonntag mit. Mehr als 40 Aussteller aus Brandenburg, Berlin und Sachsen zeigten am Samstag und Sonntag ihre Werke. Bei der nach Angaben der Veranstalter größten Ostereiermesse im Spreewald konnten die Besucher die kunstvoll bemalten traditionellen sorbischen Eier nicht nur anschauen und kaufen, sondern auch selbst Hand anlegen. Viele Berliner nutzten nach Angaben des Museums das gute Wetter für einen Ausflug dorthin.

