Brandenburg warnt vor Unsicherheit durch ungeregelten Brexit

Noch ist nichts unter Dach und Fach, was den Austritt der Briten aus der EU angeht. Beides könnte auf Brandenburg negativ ausstrahlen: ein Brexit mit Abkommen oder ohne. Das Land bereitet sich auf den Fall eines geregelten Brexits vor.

Brandenburg bereitet sich auf den Fall eines geordneten Austritts von Großbritannien auf der Grundlage des bisher ausgehandelten Austrittsabkommens mit einem Übergangsgesetz vor. Damit soll Rechtssicherheit geschaffen werden. «Mit dem Gesetz wäre Großbritannien in einer Übergangsphase, die nach derzeitigem Stand zumindest bis Ende 2020 dauern würde, erst einmal weiterhin wie ein EU-Mitgliedstaat zu behandeln», erklärte der Minister. In Brandenburg lebten Anfang vergangenen Jahres 911 Briten - dies geht aus dem Statistischen Jahrbuch hervor. 70 Briten ließen sich 2017 einbürgern.

Das Justizministerium hält das Austrittsabkommen, das monatelang zwischen der EU und Großbritannien ausgehandelt wurde, für den «bestmöglichen Deal». «Denn so können unsere britischen Mitbürger wenigstens für eine gewisse Zeit weiter an den vielen Vorteilen der EU teilhaben und zum Beispiel unsere brandenburgischen Studierenden weiter an bekannten britischen Universitäten studieren.» Was sich aber für Briten ändern würde: Sie könnten nicht mehr an Kommunalwahlen teilnehmen - und sich auch nicht aufstellen lassen.