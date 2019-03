Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brand in Seniorenresidenz in Strausberg

In einer Seniorenresidenz in Strausberg (Märkisch-Oderland) ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. In der Küche einer Wohnung sei aus noch ungeklärter Ursache der Herd in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Oderland. Der Bewohner und zwei Pflegekräfte mussten von einem Notarzt ambulant behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Drei Feuerwehren waren mit elf Löschfahrzeugen sowie drei Notarzt- und drei Krankenwagen im Einsatz. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.