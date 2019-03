«Fridays for Future»: Schüler demonstrieren für ihre Zukunft

In mehr als 1650 Städten weltweit wollen an diesem Freitag Schüler auf die Straße gehen und demonstrieren - auch in Brandenburg. Angekündigt wurden Aktionen in Potsdam, Falkensee, Templin, Cottbus, Neuruppin , Eberswalde, Oranienburg und Luckenwalde. Die Jugendlichen fordern einen besseren Schutz des Klimas und mehr Engagement der Politik.