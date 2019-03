Woidke für Grundrente: «Frage der sozialen Gerechtigkeit»

Das von SPD-Bundesarbeitsminister Heil vorgelegte Konzept einer Grundrente sorgt in der Großen Koalition im Bund für erhebliche Differenzen. Der Streit setzt sich auch im Brandenburger Landtag fort.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich vehement für die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) geforderte Grundrente eingesetzt. In den 1990er und 2000er Jahren seien in Ostdeutschland dauerhaft niedrige Löhne gezahlt worden, sagte Woidke am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags. «Von der Respektrente würde daher genau die Generation profitieren, die dieses Land in den schwierigen 1990er Jahren wieder aufgebaut hat», betonte der Regierungschef. «Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass diese Lebensleistung gewürdigt wird.»