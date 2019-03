Linke anderer Länder protestieren gegen Polizeigesetz

Politiker der Linken aus mehreren Bundesländern wenden sich gegen einen Kompromiss beim Polizeigesetz in Brandenburg. Problem: Ihre Parteikollegen haben ihn dort mit der SPD ausgehandelt.

Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Wenige Tage vor der Entscheidung über das neue Polizeigesetz im Brandenburger Landtag regt sich bundesweiter Protest vor allem der Linken aus anderen Bundesländern. In einem offenen Brief appellieren unter anderem Mitglieder aus dem Bundestag, aus Landes-, Kreis- und Ortsverbänden an die Linksfraktion in Brandenburg, das Gesetz abzulehnen. Fraktionschef Ralf Christoffers hält die Kritik indes für verfehlt.