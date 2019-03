Landrat: Bund hilft Kommunen weiter bei Finowkanal-Sanierung

Der Finowkanal ist eine wichtige Wasserstraße für den Wassertourismus im Nordosten Brandenburgs. Das Gebiet an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern soll künftig speziell vermarktet werden. Da ist Hilfe vom Bund willkommen.

Potsdam (dpa/bb) - Die Kommunen am Finowkanal im Nordosten Brandenburgs können nach Angaben des Barnimer Landrats, Daniel Kurth (SPD), mit weiteren Hilfen des Bundes rechnen. Wie er am Donnerstag vor dem Verkehrsausschuss des Landtages in Potsdam sagte, hat der Bund ein «mündliches Signal» gegeben, die Sanierung von zehn Schleusen und zwei Brücken auf mehrere Jahre zu verteilen. Dies ermögliche den Kommunen, die finanziellen Belastungen zu schultern.

Um Einzelheiten der weiteren Planung der Kanalsanierung zu erörtern, sind Kurth zufolge bereits in der kommenden Woche Gesprächsrunden mit Vertretern von Bund, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, den zuständigen Brandenburger Ministerien und Landkreisen sowie mit den Anrainerkommunen geplant. Nach seinen Vorstellungen könnten vier bis fünf der zehn maroden Schleusen in den kommenden vier Jahren saniert werden. Für die Zeit danach müsse über ein weiteres «Schleusenpaket» nachgedacht werden.

Der Bund will sich eigentlich seit Jahren von der 32 Kilometer langen und ältesten schiffbaren künstlichen Wasserstraße Deutschlands trennen, da sie wegen der parallel verlaufenden Havel-Oder-Wasserstraße ihre wirtschaftliche Bedeutung verloren habe. Mitte Januar dieses Jahres signalisierte dann die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes erstmals, dass sie nur noch die zwölf Schleusen und zwei Brücken abgeben will, die Kanalstrecke aber in eigener Regie weiterbetreiben wolle. Zugleich war das Angebot erneuert worden, sich mit 50 Prozent an den Sanierungskosten der Schleusen und Brücken zu beteiligen.