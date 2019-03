Lotto-Millionen Euro gehen nach Brandenburg

Sieben Zahlen brachten Glück: In der Brandenburger Prignitz durfte sich eine Frau über rund 7,5 Millionen Euro Lottogewinn freuen.

Die Prignitzerin zog den Gewinn bei der Zusatzlotterie Spiel 77 am Mittwoch, wie die Lotto-GmbH Brandenburg am Donnerstag (7. März 2019) mitteilte. Der Gewinn war der höchste in dem Brandenburger Landkreis seit der Unternehmensgründung 1991. Zuletzt gewann dort 1998 ein Spieler eine Millionen D-Mark.