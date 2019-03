Niroomand und Woidke: Olympia-Bewerbung erst zweiter Schritt

Olympia in Berlin und Brandenburg - das ist nur mit einer starken Einbindung der Bevölkerung möglich. Das betonen nach dem Vorstoß von Berlins Innensenator Geisel Brandenburgs Regierungschef Woidke und DOSB-Vize Niroomand. Auch andere Voraussetzungen müssten stimmen.

Berlin (dpa/bb) - DOSB-Vizepräsident Kaweh Niroomand und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke haben in der Debatte um eine mögliche neue Olympia-Bewerbung Berlins davor gewarnt, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Zwar sehen Niroomand und Woidke die Idee von Sommerspiele 2036 durchaus positiv, erst aber müssten wichtige Bedingungen geschaffen werden. «Viele Punkte, um die es geht, sei es im Städtebau, in der Mobilität oder der Integration, müssen wir als Erstes machen», sagte BR-Volleys-Manager und DOSB-Vizepräsident Niroomand der «Berliner Morgenpost» am Sonntag.