Lange Wartezeiten an Brandenburger Gerichten: Viele Altfälle

In Brandenburg sorgt die hohe Belastung der Richter an verschiedenen Gerichten für lange Verfahrensdauern. Das hat Folgen.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg müssen Kläger vor Gericht oft deutlich länger auf ein Ende des Verfahrens warten als in anderen Bundesländern. Das geht aus der Antwort des Justizministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor. So zogen sich die Prozesse an den Landgerichten in erster Instanz 2017 insgesamt über 13 Monate hin. Im Bundesdurchschnitt gingen sie in 7,7 Monaten über die Bühne.