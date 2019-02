Rot-Rot sucht Lösung für Streit über Verfassungsschutz

Noch ist die Kuh nicht vom Eis zwischen SPD und Linken. Beide Koalitionspartner verhandeln intensiv über Gesetze zum Verfassungsschutz und zur Polizei. Wo sind noch Knackpunkte?

Potsdam (dpa/bb) - Die rot-rote Koalition in Brandenburg steht vor dem Endspurt ihrer Verhandlungen im Streit über Verfassungsschutz und Polizei. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mike Bischoff zeigte sich zuversichtlich. «Zwei Füße von der Kuh sind schon vom Eis, die beiden anderen Hufe werden wir auch noch 'runterziehen», sagte Bischoff am Dienstag nach einer Fraktionssitzung in Potsdam. «Ich gehe von einer kurzfristigen Verständigung aus.» Er sieht zwischen SPD und Linken große Schnittmengen. «Wir sind weit aufeinander zugegangen.» Die noch offenen Fragen würden nun geklärt.