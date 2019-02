Nach vierte Energie-Niederlage: Abstieg rückt immer näher

Der Abstieg rückt immer näher: Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus kassiert die vierte Niederlage in Serie und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz mit jetzt schon fünf Punkten Rückstand auf Rang 16.

Cottbus (dpa/bb) - Das 1:2 des FC Energie Cottbus im Heimspiel gegen München 1860 war die vierte Niederlage in Folge für die Lausitzer und bedeutete den Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz. Nun sind es für die Cottbuser bereits fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Lage erscheint aussichtslos.

Eine Szene erregte die Cottbuser am Samstag besonders. Vor dem 0:1 durch Stefan Lex (62.) wurde der Cottbuser Lasse Schlüter, der mit Ball am Fuß in Richtung Gäste-Hälfte lief, vom Ellbogen des Münchners Aaron Berzel im Nacken getroffen und ging zu Boden. Doch der Pfiff von Schieri Arne Aarning aus Nordhorn blieb aus. Die Gäste starteten den Konter zur Führung und schufen damit die Basis zum Auswärtssieg.