Klinik-Mitarbeiter streiken: nur Not-OP

Leere OP-Säle und abgesagte Behandlungen. Nur Notfalluntersuchungen und -operationen waren am Montag im Klinikum Frankfurt (Oder) möglich.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Abgesagte Operationen und leere Behandlungsräume: Beschäftigte des Klinikums in Frankfurt (Oder) sind am Montag in den Ausstand getreten. Etwa 75 Mitarbeiter unter anderem der Radiologie, der Physio- und Ergotherapie, Pflegekräfte im Zentral-OP sowie Psychologinnen und Psychologen legten ihre Arbeit nieder, wie Ralf Franke, Verhandlungsführer bei Verdi, mitteilte.