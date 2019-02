Mehr Holzverkäufe: Erlöse aber geringer als erwartet

Die Stürme um die Jahreswende 2017/2018 haben in deutschen Wäldern beträchtliche Schäden angerichtet. Wie andere Länder auch brachte Brandenburg daraufhin mehr Holz auf den Markt - mit Konsequenzen für die Preise.

Im Gegensatz zu den Sturmschäden 2017/2018 hatten die verheerenden Waldbrände des vergangenen Jahres in Brandenburg so gut wie keine Auswirkungen auf die Holzernte. Nach Angaben des Landesbetriebs Forst wütete das Feuer nahezu ausschließlich auf Flächen in Privatbesitz, die rund 60 Prozent der Waldfläche des Landes bedecken.