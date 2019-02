Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Räuber stehlen Zigarettenautomat und verlieren ihn

Unbekannte haben in Klingmühl (Landkreis Elbe-Elster) einen Zigarettenautomaten gestohlen - und auf der Flucht offenbar wieder verloren. Wie die Polizei in Cottbus am Sonntag mitteilte, beobachtete eine Frau den Diebstahl am Morgen. Demnach rissen die Täter den Automaten samt Haltepfosten mit Hilfe eine Fahrzeugs aus der Verankerung im Beton und verluden ihn. Er wurde später am Straßenrand wiedergefunden - Geld und Zigaretten waren noch im Automaten.

© dpa