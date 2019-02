Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Unbekannte attackieren AfD-Parteibüro in Finsterwalde

Unbekannte haben in Finsterwalde das Parteibüro der AfD mit Silvesterknallern angegriffen. Wie die Polizei in Cottbus am Sonntag mitteilte, sei bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag eine bereits beschädigte Außenscheibe sowie eine Innenscheibe zu Bruch gegangen.

