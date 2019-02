Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Sieben Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A10 sind am Freitagmorgen sieben Menschen leicht verletzt worden. Vier Autos wurden bei dem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf in Fahrtrichtung Frankfurt beschädigt, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel mitteilte. Die Verletzten wurden nach Polizeiangaben in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weil zwei Spuren auf der Autobahn blockiert waren, kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

