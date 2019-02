Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Polizei ermittelt in Jüterbog wegen versuchtem Tötungsdelikt

Nach einer Messerattacke in Jüterbog hat die Polizei Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Ein 47 Jahre alter Mann wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schlossstraße mit einem Messer lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Freitag mitteilte. Demnach wurden die Beamten am Donnerstagabend von einem Rettungsdienst alarmiert. Der Verletzte sei in einem Krankenhaus operiert worden.

© dpa

Mit einem Hubschrauber und einem Spürhund fahndete die Polizei nach dem möglichen Täter. Zwei Männer seien vorläufig festgenommen worden. Nähere Einzelheiten und Hintergründe sowie Angaben zum Zustand des verletzten Mannes wurden zunächst nicht bekanntgegeben.