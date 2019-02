Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Toter am Güterbahnhof in Oranienburg entdeckt

Oranienburg/Potsdam (dpa)- In der Nähe des Güterbahnhofs in Oranienburg (Brandenburg) ist ein 57-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Ein Zeuge hatte ihn am Mittwochnachmittag in einem Zelt entdeckt, in dem er kampiert hatte. Ein Notarzt vor Ort konnte nur den Tod des Mannes feststellen. Der Polizei war der 57-Jährige als Obdachloser bekannt. Woran der Mann starb, war noch unklar. Die Polizei schloss Fremdeinwirkung aber aus.