Ermittlungen zu Steinwürfen auf Grünen-Büro in Eberswalde

Ein Büro von Bündnis 90/Die Grünen in Eberswalde ist mit Steinen beworfen worden. Die Schaufensterscheibe sowie zwei große Glasscheiben der Eingangstür seien zu Bruch gegangen, teilte die Sprecherin der Barnimer Grünen, Sarah Polzer-Storek, am Dienstag mit. Zu den Tätern und deren Motiv ermittelt nun der Staatsschutz der Direktion Ost, wie die Polizeidirektion mitteilte. Der Vorfall sei in der Nacht zum Montag passiert.

Polzer-Storek sagte laut Mitteilung: «Wir verurteilen diese Tat aufs Schärfste. Es handelt es sich um eine feige und sinnlose Sachbeschädigung. Was will man damit erreichen? Wir stehen jederzeit für einen sachlichen, auch kontroversen Meinungsaustausch unter gegenseitigem Respekt zur Verfügung.»