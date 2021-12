Vater erschlagen: Haft und Sicherungsverwahrung für Sohn

Als 19-Jähriger brachte er einen Berlin-Besucher um, rund 20 Jahre später erschlug er seinen Vater: Ein 40-Jähriger ist wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte habe seinen 73 Jahre alten Vater im April dieses Jahres in einem Streit mit einem Beil erschlagen, begründete das Berliner Landgericht am Dienstag das Urteil.

Die Richter ordneten zudem die Unterbringung des Angeklagten in der Einziehungsanstalt an. Außerdem wurde anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung für den Fall angeordnet, dass der 40-Jährige in der Maßregel seine Alkoholsucht nicht überwinden sollte. Unter Einfluss von Alkohol sei der Mann gefährlich.