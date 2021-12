Lastwagen brennt in Staaken

Ein abgestellter Laster hat in Berlin-Staaken gebrannt. Anwohner am Neunkircher Steig entdeckten am Samstagabend die Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Ein Stromkasten in der Nähe nahm durch die Hitze Schaden. Niemand wurde verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In Berlin werden seit Jahren immer wieder abgestellte Fahrzeuge von Unbekannten angezündet.

