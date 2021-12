Kripo digital - Spurenerfassung am Tatort per Smartphone-App

Die Erfassung und Auswertung von Spuren an Verbrechens-Tatorten soll durch eine Smartphone-App deutlich verbessert werden.

Die Berliner Polizei und das Bundeskriminalamt (BKA) setzen in einem gemeinsamen zweijährigen Programm die neue Smartphone-App zusammen mit einer Web-Anwendung für die anschließende Datenauswertung auf der Dienststelle ein. Insitu («in situ» lateinisch für: in originaler Lage, am Ursprungsort) heißt das Software-System, das bereits am 1. Oktober startete, wie die Polizei am Montag mitteilte.