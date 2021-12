Illegale Privatparty: Mehrere Verletzte bei Kontrolle

Bei der Kontrolle einer mutmaßlich illegalen Privatparty in Friedrichshain sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden - darunter auch zwei Polizisten.

In der Nacht zum Samstag (11. Dezember 2021) hätten Beamte insgesamt 29 Menschen in einer Wohnung in der Scharnweberstraße angetroffen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feiernden sollen sich vehement und teils mit Gewalt gegen eine Kontrolle ihrer Ausweise und Impfzertifikate gewehrt haben.