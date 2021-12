Razzia gegen Berliner «Kokain-Taxi»

Polizeibeamte haben in Berlin eine Razzia gegen die mutmaßlichen Betreiber eines sogenannten Kokain-Taxis durchgeführt.

Insgesamt 250 Beamte durchsuchten am Dienstagmorgen (07. Dezember 2021) Gebäude an 15 Orten in der ganzen Stadt und beschlagnahmten dabei rund 300 Gramm Kokain, große Mengen an Bargeld, Schmuck und zwei teure Autos, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.