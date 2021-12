Frau schwer verletzt in Wohnung: Mordkommission ermittelt

Nach der Entdeckung einer schwer verletzten Frau in Berlin-Spandau ermittelt die Mordkommission. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Hohenzollernring habe die 47-Jährige am Sonntagmittag schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei geht demnach von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag ist die Frau nicht lebensgefährlich verletzt, sie soll noch im Tagesverlauf befragt werden.

