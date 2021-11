Nach Streit auf Mann geschossen: Lebensgefährlich verletzt

Ein 30-jähriger Mann ist durch einen Schuss auf dem Mariendorfer Damm in Berlin lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte es in der Nacht zum Sonntag gegen 1.35 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben. Das Opfer sei ins Krankenhaus gekommen und es sei eine Notoperation erforderlich gewesen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach einem Bericht der «Berliner Zeitung» hatte zuvor ein Notarzt den Mann vor Ort stabilisiert.

© dpa

Schwer bewaffnete Polizisten hatten währenddessen den Tatort im Ortsteil Mariendorf gesichert. Später seien zwei Verdächtige im Alter von 23 und 24 Jahren festgenommen worden, hieß es von der Polizei. Weitere Angaben zu deren Festnahme oder zu möglichen Hintergründen machten die Behörde jedoch zunächst nicht. Die 3. Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, hieß es.