30 gegen einen: Mann wird in Straßenbahn verprügelt

Eine Gruppe von Jugendlichen hat nach Polizeiangaben einen Mann in einer Berliner Straßenbahn zusammengeschlagen.

Mehrere Jugendliche aus einer rund 30-köpfigen Gruppe hätten am Dienstagabend in der Linie 56 auf den 28-Jährigen eingeschlagen und eingetreten, teilte die Polizei mit. Nachdem er beim Aussteigen an der Haltestelle Mollstraße/Prenzlauer Allee in Mitte einen letzten Schlag gegen den Kopf erhalten habe, sei der Mann schließlich zu Boden gestürzt und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren.