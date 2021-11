Unbekannter soll Mann ins Bein gestochen haben

Ein Unbekannter soll einem Mann in Berlin-Kreuzberg im Streit ins Bein gestochen haben. Der Verletzte meldete sich am Sonntagmorgen in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der Angreifer den 40-Jährigen zuvor in der Adalbertstraße aufgefordert haben, den Ort zu verlassen. Als er blieb, soll der Mann ihm mit einen unbekannten Gegenstand am Bein verletzt haben. Anschließend sei er in Richtung Oranienstraße geflüchtet.

Der genaue Ablauf und der Grund für den Disput waren den Angaben zufolge unklar. «Die Ermittlungen laufen noch», sagte ein Polizeisprecher. Ein schwulenfeindliches Tatmotiv könne nicht ausgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Der Staatsschutz ermittelt.