Mann versucht Auto anzuzünden: Zeugen fassen ihn

Bei einer versuchten Brandstiftung an einem Auto in Berlin ist ein verdächtiger Mann von Zeugen ertappt und festgehalten worden.

Der 28-Jährige wurde am 03. Oktober 2021 der Polizei übergeben, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ein 24 Jahre alter Anwohner hatte demnach in Weißensee gegen 21:40 Uhr einen lauten Knall gehört. Aus dem Fenster sah er jemanden, der sich mit einem brennenden Gegenstand in ein geparktes Auto beugte. Der Anwohner alarmierte die Polizei und verfolgte den fliehenden Verdächtigen. Zusammen mit einem weiteren Passanten hielt er ihn den Angaben zufolge fest, bis die Polizei eintraf. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Täter eine Seitenscheibe des Autos ein und versuchte, im Innenraum trockenes Laub zu anzuzünden.