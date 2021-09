Lehrer baute Rohrbomben: Fast vier Jahre Gefängnis

Der geständige Mann hatte laut Ermittlungen acht selbst gebaute Sprengsätze zwischen Ende Dezember 2020 und Anfang Februar 2021 entzündet. Er hatte Rohrbomben aus dem Fenster seiner Wohnung in Schöneberg geworfen oder im Innenhof des Wohnhauses gezündet. In einem Fall hatte ein ferngezündeter Sprengsatz, der an einem Verkehrsschild befestigt war, einen Fußgänger am Oberschenkel leicht verletzt. Die Scheiben eines Kinderzimmerfensters zerbarsten. Bei der Festnahme des Lehrers stellten Polizisten zudem 14 weitere Spreng- und Brandvorrichtungen in seiner Wohnung sowie in einem Motorroller sicher.