Unbekannte stechen auf 30-Jährigen in Tegel ein

Der Mann sei von Zeugen schwer verletzt in der Holzhauser Straße in Tegel gefunden worden, teilte die Polizei am 27. September 2021 mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Angegriffene am Sonntagnachmittag mit zwei mutmaßlichen Tätern in Streit geraten sein. Beide sollen ihm daraufhin mehrfach in beide Oberschenkel gestochen haben.