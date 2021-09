Polizei warnt vor gezielten Straftaten in Berliner Parks

Bei nächtlichen Partys in den Parks suchen Intensivtäter Slowik zufolge gezielt Auseinandersetzungen mit Feiernden und der Polizei. «Da geht es nicht mehr um Lärmbelästigung, da geht es um Raub und teils schwere Körperverletzungen», so die Polizeipräsidentin. Am Gleisdreieck in Kreuzberg und am James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel in Mitte habe sich die Situation entspannt, sagte Slowik. Die Probleme hätten sich in den Mauerpark verlagert. Auch dort hätten stadtbekannte Intensivtäter bei Partynächten immer wieder Straftaten begangen. Wie die Zeitung berichtet, führen die Behörden rund 550 Berliner als Intensivtäter, fast ausschließlich Männer und minderjährige Jungen.