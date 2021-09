Brandanschlag mit Molotowcocktails auf Polizeigelände

Ein Gelände der Berliner Polizei ist von unbekannten Tätern mit Molotowcocktails angegriffen worden.

Mehrere Brandsätze seien in der Nacht zu Freitag (17. September 2021) gegen 1.40 Uhr auf ein Grundstück an der Thomas-Dehler-Straße am Rand des Tiergartens geworfen worden, teilte die Polizei mit. Ein Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt. Außerdem streuten die Täter Metallkrallen, sogenannte Krähenfüße, auf die Straße. Die Reifen eines alarmierten Polizeiautos wurden durch die Stahlspitzen beschädigt. Die Täter entkamen unerkannt in den Tiergarten.