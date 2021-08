Raubüberfall: Prozess gegen Clan-Mitglied

Der Überfall der vier Räuber in Müllmann-Kleidung auf Berlins berühmter Einkaufsstraße Ku'damm im Februar war aufsehenerregend. Nun beginnt am Donnerstag ein Prozess zu der Tat - allerdings nur gegen einen Verdächtigen. Mindestens drei weitere Räuber, die einen Geldtransporter überfielen und 600.000 Euro erbeuteten, wurden bisher nicht gefasst.

Der Angeklagte und ein Komplize sollen die Wachleute mit Schreckschusspistolen bedroht und dann entwaffnet haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Zudem soll er die Wachleute mit Reizgas besprüht haben, während seine Komplizen Geldkassetten in einen großen Sack stopften. Videos zeigten, wie die vier Männer hektisch Geldkassetten aus der Seitentür des Transporters in einen großen Sack packten, den vollen Sack zum Straßenrand zerrten und ihn mit Mühe in den Kofferraum eines Kombi luden. Dann stiegen sie ein und fuhren ab. Das Auto wurde später ausgebrannt gefunden.